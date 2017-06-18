«Королевский клуб» без короля. Где начнет сезон Роналду?

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НАЗАД ПУТИ НЕТ?

Криштиану Роналду решительно настроен покинуть «Реал» в знак протеста по поводу обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. Такое сенсационное сообщение распространила в пятницу португальская газета A Bola. Испанская Marca со ссылкой на свои источники подтвердила это: дескать, президент мадридского клуба Флорентино Перес действительно получил соответствующее обращение от Роналду, который в последние дни находился в Казани.

— Я покидаю «Реал», назад пути нет, — такие слова Роналду в адрес партнеров по сборной Португалии также распространила A Bola. Криштиану якобы разозлен не только требованием доплатить 14,7 миллиона евро испанскому налоговому ведомству, но и недостаточной публичной поддержкой от руководителей «Реала». Об этом сообщает близкий к Роналду журналист Мартин Либерман. По его словам, Криштиану считает обвинения прокуратуры несправедливыми и вдобавок зол на «Королевский клуб».

Хотя вообще-то мадридцы еще до первых сообщений о бунте Криштиану опубликовали официальное заявление в ответ на обвинения прокуратуры в адрес португальца. В первую очередь это сделано для того, чтобы продемонстрировать публичную поддержку своему футболисту. «Выражаем надежду, что правосудие осуществят максимально быстро, чтобы невиновность Криштиану была доказана как можно скорее», — говорилось в заявлении.

* «Челси» готов предложить «Реалу» обменять Криштиану Роналду на Эдена Азара.

* «ПСЖ» согласен платить Криштиану 30 миллионов евро в год.

ПАРИЖ, МАНЧЕСТЕР, КИТАЙ

Английская Daily Mail сообщила, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов заплатить «Реалу» 140 миллионов евро за трансфер Роналду и обеспечить футболисту оклад в 30 миллионов евро за сезон. Другим фаворитом в споре за Криштиану считается его предыдущий клуб — «Манчестер Юнайтед». К осуществлению рекордной сделки в истории футбола готовы и китайские клубы. Наконец, сам Роналду ранее не раз заявлял, что ему было бы интересно закончить карьеру в США.

Однако у «Реала» есть все возможности удерживать Роналду — футболист связан с мадридским клубом контрактом до июня 2021 года с суммой отступных в один миллиард евро. Пока такие деньги не заплатят, «сливочные» в состоянии блокировать любой возможный переход португальской звезды. «Реал» уже удовлетворил огромные финансовые запросы Роналду, продлив с ним контракт по ходу этого сезона аж на четыре года, что выглядело крайне щедрым комплиментом для футболиста, уже достигшего 32-летнего возраста.

КАК РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ С ПРОКУРАТУРОЙ

Недовольство Роналду можно понять: в этом году он уже выплатил 6 миллионов евро в ответ на обвинения прокуратуры, чтобы не доводить дело до суда. Сейчас, по информации испанских газет, «Реал» советует португальцу снова разрешить конфликт в досудебном порядке, ведь суд может приговорить Криштиану к штрафу до 28 миллионов евро вместе с тюремным сроком на 7 лет. Причем этот срок будет уже реальным, а не условным, который сейчас формально отбывает Лионель Месси. В Испании реальные сроки автоматически заменяются на условные при налоговых преступлениях только в том случае, если срок наказания не превышает двух лет.

Если Криштиану признает свою вину и согласится на досудебное урегулирование, ему достаточно перевести ту сумму, которую прокуратура считает невыплаченной налоговому ведомству -14,7 миллиона. Роналду обвиняется в том, что скрыл от налогообложения не менее 150 миллионов евро, заработанных на коммерческом использовании своего образа в период с 2011 по 2014 годы.

* За Роналду и Альваро Морату «Манчестер Юнайтед» может отдать Давида де Хеа и 210 миллионов евро.

ПУТИ УХОДА ОТ НАЛОГОВ

По мнению прокуратуры, для этой цели он создал в 2010 году три фиктивные фирмы. Ранее анонимные хакеры из проекта Football Leaks распространили информацию, что агент футболист Жорже Мендеш придумал для увеличения доходов Роналду схему, при которой большинство контрактов на реализацию его имиджевых прав заключались через посредников в Ирландии, где налоговая ставка составляет лишь 12,5 процента. Далее средства проходили через оффшоры, в том числе на Виргинских островах, что якобы позволило Роналду сэкономить более 75 миллионов евро.

Важно понимать, что смена страны нисколько не спасает футболистов от финансовых преследований. В случае невыплаты штрафов футболистов ждет арест в любой стране Евросоюза. Так что бегством Роналду не спастись, если только он не намерен больше не приезжать даже в родную Португалию. В том числе поэтому угрозы Криштиану покинуть Испанию выглядят просто как эмоциональная реакция, не подкрепленная реальными механизмами давления на «Реал».

ЗИДАН ПРОТИВ ПРОДАЖИ КРИШТИАНУ

В возможность отъезда Роналду из Мадрида не слишком верят и букмекеры. Ставки на то, что португальский нападающий останется на следующий сезон в «Реале», принимаются со скромным коэффициентом 1,12. Конечно, Криштиану может попробовать по-хорошему убедить Флорентино Переса продать его. Однако испанские СМИ пока сообщают, что «Реал» категорически не собирается расставаться с Роналду даже за крайне высокую цену. В клубе рассчитывают успокоить португальца, когда тот вернется в Мадрид. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже позвонил португальцу в Казань и якобы сказал: «Криш, я не хочу чтобы ты уходил». Об этом сообщает Marca на обложке одного из последних номеров газеты. Лично убеждать Криштиану одуматься якобы настроен и Перес — его вечный курс на присутствие в «Реале» главных мировых звезд никак не сочетается с продажей Роналду, с которым связаны маркетинговые кампании «сливочных». Marca при этом утверждает, что футболиста отказываются продавать менее чем за 400 миллионов евро. И такая цена названа, скорее, для отпугивания потенциальных покупателей.

Впрочем, нельзя исключать, что все заявления Роналду — это не просто эмоциональная реакция, а хорошо продуманная стратегия для смены клуба. В «Реале» Криштиану уже достиг потолка. Лучшего момента уйти, чем сейчас, не найти — после выигрыша как национального чемпионата, так и второй подряд Лиги чемпионов. Уехав сейчас в США или Китай, Криштиану достиг бы максимума в имиджевом плане — сохранил бы навсегда в воспоминаниях болельщиков свой высочайший уровень игры. А выход на новые перспективные рынки позволил бы Роналду зарабатывать еще больше на своих имиджевых правах. Причем новые доходы окажутся вне юрисдикции испанской прокуратуры.