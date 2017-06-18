— Сегодня хозяева заслуженно победили. «Тараз» начал эту игру очень здорово, а у нас были видны серьезные проблемы в линии обороны. Вы знаете, что команду покинули центральные защитники Ткачук и Двали, сейчас видно, что у нас огромные ямы в организации игры. Конечно, и у нас были моменты, но мы их упустили, не сумели забить. Второй тайм был еще сложнее, потому что у нас проблемы в последней фазе развитии атаки. Считаю, что это одна из самых слабых игр нашей команды в этом сезоне.