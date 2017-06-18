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18 июня 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Димитар Димитров: Команду покинули центральные защитники — у нас огромные ямы в организации игры

Главный тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров прокомментировал матч Премьер-Лиги с «Таразом» — 0:2.

Главный тренер павлодарского Иртыша <span class=error>Димитар</span> <span class=error>Димитров</span> прокомментировал матч <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Таразом</span> — 0:2. Увеличить
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— Сегодня хозяева заслуженно победили. «Тараз» начал эту игру очень здорово, а у нас были видны серьезные проблемы в линии обороны. Вы знаете, что команду покинули центральные защитники Ткачук и Двали, сейчас видно, что у нас огромные ямы в организации игры. Конечно, и у нас были моменты, но мы их упустили, не сумели забить. Второй тайм был еще сложнее, потому что у нас проблемы в последней фазе развитии атаки. Считаю, что это одна из самых слабых игр нашей команды в этом сезоне.

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