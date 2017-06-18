Станоевич: Постараемся пробиться в квалификацию Лиги Европы

Опытный хавбек очень хорошо вписался в игру горняков и пришелся, как говорится, в «Шахтере» ко двору. На сегодня Станоевича смело можно называть одним из лидеров карагандинской команды, от которых зависит ее ближайшее будущее.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать несколько вопросов сербскому игроку по поводу того, какие процессы происходят сейчас в его дружине, и чего можно ждать от нее болельщикам.



— Марко, сейчас «Шахтер» без тебя уже трудно себе представить. А как сам чувствуешь — это твоя команде?

— Конечно, моя команда. Но без хорошего коллектива один игрок ничего не сможет сделать.



— Что изменилось в коллективе за последнее время? Психологическая атмосфера поменялась, почувствовали уверенность в себе?

— Честно, — у нас атмосфера постоянно была хорошей. Но результата чуть-чуть не хватало.



— «Шахтер» стал в этом году главной грозой «Атырау». Почему не получается так эффективно играть с другими командами?

— «Шахтер» играет в хороший красивый футбол, и стараемся побеждать в каждой игре. Иногда получается, иногда — нет.



— Как думаешь, — в финал Кубка Казахстана пройдете?

— Мы добились хорошего результата в первой игре. «Атырау» — хорошая команда, которая, как и мы, старается играть в футбол. Ответный полуфинальный матч будет интересной игрой.



— Создается ощущение, что на данный момент главная угроза воротам соперников «Шахтера» — удары из-за штрафной полузащитника Марко Станоевича. А ты как считаешь?

— Это только в этой игре случайно залетел мяч (Смеется). У нас много игроков, которые могут забить.



— Как думаешь, «Шахтер» сможет сохранить за собой место в Премьер-Лиге?

— На мой взгляд, «Шахтер», конечно, и в следующем году будет выступать в Премьер-Лиге. Постараемся пробиться и в квалификацию Лиги Европы…



— Тяжело ли для игроков проводить домашние матчи в Темиртау «Шахтера»?

— В Темиртау хорошо было играть, когда погода была плохой. Сейчас уже нужно играть на нашем поле!



— Кого можешь отметить из молодых карагандинских футболистов?

— У нас много хороших молодых игроков. В будущем они станут одними из главных игроков нашей команды.



— Думаю, сейчас, во время открытого летнего трансферного окна, у тебя есть, наверное, приглашения из других казахстанских клубов?

— У меня контракт с «Шахтером» до конца года. Не думаю о других командах.