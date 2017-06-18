Станоевич: Постараемся пробиться в квалификацию Лиги Европы
Главным творцом вчерашней победы карагандинского «Шахтера» над «Атырау» в чемпионате страны можно считать сербского полузащитника горняков Марко Станоевича. Два разящих удара балканца принесли его дружине выигрыш у соперника, с которым совсем скоро карагандинцам предстоит сражаться за выход в финал Кубка Казахстана.
Опытный хавбек очень хорошо вписался в игру горняков и пришелся, как говорится, в «Шахтере» ко двору. На сегодня Станоевича смело можно называть одним из лидеров карагандинской команды, от которых зависит ее ближайшее будущее.
Корреспондент республиканского
— Марко, сейчас «Шахтер» без тебя уже трудно себе представить. А как сам чувствуешь — это твоя команде?
— Конечно, моя команда. Но без хорошего коллектива один игрок ничего не сможет сделать.
— Что изменилось в коллективе за последнее время? Психологическая атмосфера поменялась, почувствовали уверенность в себе?
— Честно, — у нас атмосфера постоянно была хорошей. Но результата
— «Шахтер» стал в этом году главной грозой «Атырау». Почему не получается так эффективно играть с другими командами?
— «Шахтер» играет в хороший красивый футбол, и стараемся побеждать в каждой игре. Иногда получается, иногда — нет.
— Как думаешь, — в финал Кубка Казахстана пройдете?
— Мы добились хорошего результата в первой игре. «Атырау» — хорошая команда, которая, как и мы, старается играть в футбол. Ответный полуфинальный матч будет интересной игрой.
— Создается ощущение, что на данный момент главная угроза воротам соперников «Шахтера» — удары
— Это только в этой игре случайно залетел мяч (Смеется). У нас много игроков, которые могут забить.
— Как думаешь, «Шахтер» сможет сохранить за собой место в
— На мой взгляд, «Шахтер», конечно, и в следующем году будет выступать в
— Тяжело ли для игроков проводить домашние матчи в Темиртау «Шахтера»?
— В Темиртау хорошо было играть, когда погода была плохой. Сейчас уже нужно играть на нашем поле!
— Кого можешь отметить из молодых карагандинских футболистов?
— У нас много хороших молодых игроков. В будущем они станут одними из главных игроков нашей команды.
— Думаю, сейчас, во время открытого летнего трансферного окна, у тебя есть, наверное, приглашения из других казахстанских клубов?
— У меня контракт с «Шахтером» до конца года. Не думаю о других командах.
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