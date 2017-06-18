Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30108760/
18 июня 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте

«Челси» может обратиться к кандидатуре Луиса Энрике, если лондонский клуб покинет нынешний главный тренер Антонио Конте.

<span class=error>Челси</span> может обратиться к кандидатуре <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Энрике</span> если лондонский клуб покинет нынешний главный тренер <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом пишет английское издание The Telegraph.

«Челси» рассчитывает на то, что Конте останется в команде, но если итальянец примет окончательное решение об уходе, то Энрике — приоритетный кандидат для синих.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством. 47-летний специалист якобы недоволен трансферной политикой клуба. Позже появилась информация о том, что Конте счастлив и не собирается уходить из лондонской команды.

Луис Энрике три прошедших сезона провёл во главе «Барселоны» и выиграл с сине-гранатовыми девять трофеев.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?