Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте
«Челси» может обратиться к кандидатуре Луиса Энрике, если лондонский клуб покинет нынешний главный тренер Антонио Конте.
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Об этом пишет английское издание The Telegraph.
«Челси» рассчитывает на то, что Конте останется в команде, но если итальянец примет окончательное решение об уходе, то Энрике — приоритетный кандидат для синих.
Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси»
Луис Энрике три прошедших сезона провёл во главе «Барселоны» и выиграл с
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