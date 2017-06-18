Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте

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Об этом пишет английское издание The Telegraph.

«Челси» рассчитывает на то, что Конте останется в команде, но если итальянец примет окончательное решение об уходе, то Энрике — приоритетный кандидат для синих.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством. 47-летний специалист якобы недоволен трансферной политикой клуба. Позже появилась информация о том, что Конте счастлив и не собирается уходить из лондонской команды.