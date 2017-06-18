Футболист «Валенсии» Лоренсо провел ночь в тюрьме из-за обвинения в изнасиловании

По информации источника, футболиста задержали по подозрению в изнасиловании девушки.

Инцидент произошел в Альмерии, где 21-летний футболист проводит отпуск. По словам девушки, которая выступает потерпевшей, она была на вечеринке, куда ее пригласил друг Лоренсо. Вместе с футболистом она направилась к его автомобилю, где он начал к ней приставать, несмотря на сопротивление.

Лоренсо был почти сразу же арестован и провел всю ночь в тюрьме. Утром 16 июня состоялся суд, и футболист был отпущен без залога. Форвард считает себя полностью невиновным, о чем сообщил руководству «Валенсии». В ближайшее время суд рассмотрит дело.