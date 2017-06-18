СМИ: Футболист «Ювентуса» Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес в скором времени может перейти в английский «Манчестер Сити», сообщает Football Italia.
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По информации портала, представители «Манчестер Сити» уже начали переговоры с итальянским клубом о трансфере, сумма которого может составить около 5,7 миллионов евро. Сам 34-летний бразилец, как отмечается, уже достиг договоренности об условиях контракта с «горожанами».
Дани Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». В завершившемся сезоне бразилец провел за «бьянконери» 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.
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