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18 июня 2017, 8:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Ювентуса» Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес в скором времени может перейти в английский «Манчестер Сити», сообщает Football Italia.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболист туринского <span class=error>Ювентуса</span> и сборной Бразилии Дани <span class=error>Алвес</span> в скором времени может перейти в английский Манчестер Сити сообщает Football Italia. Увеличить
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По информации портала, представители «Манчестер Сити» уже начали переговоры с итальянским клубом о трансфере, сумма которого может составить около 5,7 миллионов евро. Сам 34-летний бразилец, как отмечается, уже достиг договоренности об условиях контракта с «горожанами».

Дани Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». В завершившемся сезоне бразилец провел за «бьянконери» 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

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