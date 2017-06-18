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18 июня 2017, 2:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» приобрёл полузащитника Мейте у «Зюлте-Варегем» за € 8 млн

«Монако» завершил трансфер из бельгийского «Зюлте-Варегем» 23-летнего полузащитника Суалихо Мейте, сообщает Get Football News France.

Монако завершил трансфер из бельгийского <span class=error>Зюлте</span>-<span class=error>Варегем</span> 23-летнего полузащитника <span class=error>Суалихо</span> <span class=error>Мейте</span> сообщает Get Football <span class=error>News</span> France. Увеличить
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Французский клуб заплатил € 8 млн и подписал пятилетний контракт с футболистом.

В минувшем сезоне Мейте проёл 46 матчей за «Зюлте-Варегем», в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. До бельгийского клуба полузащитник выступал также за «Осер» и «Лилль». Игрок имеет матчи в составе различных молодежных сборных Франции, является обладателем трофея Кубка Бельгии.

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