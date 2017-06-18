«Монако» приобрёл полузащитника Мейте у «Зюлте-Варегем» за € 8 млн
«Монако» завершил трансфер из бельгийского «Зюлте-Варегем» 23-летнего полузащитника Суалихо Мейте, сообщает Get Football News France.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Французский клуб заплатил € 8 млн и подписал пятилетний контракт с футболистом.
В минувшем сезоне Мейте проёл 46 матчей за «Зюлте-Варегем», в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. До бельгийского клуба полузащитник выступал также за «Осер» и «Лилль». Игрок имеет матчи в составе различных молодежных сборных Франции, является обладателем трофея Кубка Бельгии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter