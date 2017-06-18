В Испании тренер ударил своего же игрока головой в лицо
В Испании произошел необычный эпизод. Главный тренер «Уэски» Хуан Антонио Анкела нанес удар головой в лицо своему футболисту после замены по ходу матча полуфинала
плей-офф за выход в Ла Лигу с «Хетафе».
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Видимо, что-то случилось...
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Полузащитник Давид Лопес, покидая поле на 65-й минуте, был недоволен решением наставника, о чем не постеснялся ему сообщить. Разгоряченный специалист тут же применил физическую силу.
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