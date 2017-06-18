РЕПОРТАЖ: Минское «Динамо» отметило 90-летие матчем ветеранов клуба и легенд московского «Спартака»

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В Смоленске 90 лет назад состоялся матч, которому тогда особого значения никто не придавал: минское «Динамо» встречалось со смоленскими одноклубниками, одержало викторию со счетом 2:1. Никто не знал, что впереди чемпионство СССР, участия в четвертьфиналах трех европейских турниров — Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. В июне игроки, клуб и болельщики, отмечают юбилей матчем именитых ветеранов футбола, советского и уже постсоветского, и большим концертом у Дворца спорта.

Вход на матч ветеранов для болельщиков — свободный. Уже за час на подходе к «Трактору» скопилось много желающих посмотреть на игру легенд двух клубов. На галерее стадиона работает «фан-зона», здесь покупают программки на матч в соответствующем ретро-стиле или другие сувениры, приуроченные к юбилею минского клуба. В углу галереи разминается группа поддержки минского «Динамо».

Еще один штрих — специальные «станции», где приготовлены конкурсы и сюрпризы для болельщиков. Например, ответив на вопросы викторины по истории бело-синих, можно выиграть сувениры, а три счастливчика смогли в перерыве матча легенд пробить пенальти в ворота вратаря уже современной команды Андрея Климовича. На другой «станции» можно заполнить анкету и получить специальную ретро-открытку, на которой позже для желающих оставили автографы легенды «Динамо» Игорь Гуринович и «Спартака» — Юрий Гаврилов.

Рядом работала фотобудка, болельщики могли за несколько секунд получить памятную фотографию с матча. Площадка «Наше будущее — дети» представляла из себя своеобразное противостояние юных фанатов «Динамо» и маскота минского клуба — Динамоши. В один момент мяч вылетел на нижний ярус, откуда мужчина блестящим ударом подал детям мяч — так, что чуть не попал в маленькие ворота.

Со стороны на своего ребенка смотрят родители — Никита и Мария. Их жизнь связана с футболом: отец мужчины еще в советские годы работал тренером в детско-юношеской школе, позже Никита играл в составе команды университета, а на матче познакомился с будущей женой. Сейчас футболом занимается сын. «Наша жизнь крутится и вокруг футбола, и вокруг “Динамо” — за команду болел отец, поэтому не было выбора, какой клуб поддерживать и на какие матчи ходить. Позже приобщил к этому жену — говорит Никита, — Рады, что к нам приехал великий “Спартак”, великие футболисты. Это достойное празднование 90-летия нашего клуба. А “Динамо” мы желаем только побед и скорейшего чемпионства».

До начала матча — 15 минут. Болельщики постепенно стали перемещаться с галереи стадиона на трибуны. Группой заходят болельщики «Спартака», их сегодня было немало. Следом за ними на секторе появился фанат санкт-петербургского «Зенита», главного соперника красно-белых.

Знаменитый диктор Леонид Бондарович заводит болельщиков, рассказывает об истории противостояния двух команд, великих игроков команд, которых уже нет с нами. Вспоминают Федора Черенкова и Илью Цымбаларя. Последнему сегодня могло исполнится 48 лет.

А на поле уже вовсю разминаются легенды. Александр, еще один давний болельщик минского «Динамо», пытается вычислить, кто выйдет в стартовом составе. «Помню чемпионство 1982 года. Мне было 7 лет, праздновали с друзьями, целым двором. Хотели быть как Гуринович и Кондратьев. Их и хотел бы увидеть на поля. Пусть на них посмотрит наша молодежь. И пусть это мотивирует нашу теперешнюю команду на трофеи — уже долго мы без них выступаем», — говорит он.

Команды выходят на поле под знаменитый футбольный марш Матвея Блантера. Юбидейный матч за «Динамо» сыграли вратари Юрий Курбыко и Андрей Сацункевич, защитники Сергей Боровский, Виктор Шишкин, Юрий Трухан, Сергей Штанюк, Сергей Павлючук, Александр Лухвич и Андрей Лаврик, полузащитники Юрий Пудышев, Андрей Зыгмантович, Владимир Журавель, Юрий Антонович, Радислав Орловский, Виталий Володенков, Александр Метлицкий, нападающие Андрей Шалимо, Игорь Гуринович, Виктор Сокол, Михаил Мархель и Олег Чернявский. Со скамейки командой руководили Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев, Иван Савостиков и Михаил Вергеенко.

Леонид Бондарович, объявляя состав, поздравил Юрия Курбыко с рождением внука, который появился на свет буквально за несколько минут до начала матча. Стадион с удовольствием поздравил вратаря бело-синих с этим радостным событием.

Ветераны «Спартака» вышли на матч в следующем составе: вратарь Андрей Сметанин, защитники Дмитрий Ананко, Валерий Зенков, Владимир Букиевский, Сергей Горлукович, Рамиз Мамедов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, полузащитники Юрий Гаврилов, Евгений Поляков, Виктор Самохин и Сергей Шавло, нападающие Олег Кужелев, Валерий Шмаров и Сергей Юран. Особо тепло приветствуют Юрия Гаврилова и Олега Романцева, они расположились на скамейке запасных, и Сергея Горлуковича.

Стартовый свисток арбитра Олега Чикуна — и игра началась. Футболистам предстояло провести два тайма по 30 минут. Первый 10 минут проходит в основном в центре поля, ветераны постепенно подбираются к воротам друг друга. На 13 минуте Павлючук меняет Лухвича, сегодня разрешено любое количество замен, а возможно и возвращение на поле игроков. И почти сразу же спартаковец Поляков забивает мяч в ворота хозяев — 0:1.

И после гола красно-белые продолжают атаковать. На 17 минуте Мархель меняет Сокола. Леонид Бондарович продолжает вспоминать яркие моменты из встреч «Спартака» и «Динамо» в советские годы, речь заходит о решающем для бело-синих матче последнего тура чемпионата СССР-1982, в котором минчане оформили чемпионство. Тогда в Москве команда встретилась именно с красно-белыми, матч закончился со счетом 4:3, в пользу минчан. Два мяча в ворота белорусской команды отправил Сергей Шавло. Меньше, чем через минуту, Шавло забивает динамовцам шикарный гол, прямиком со штрафного удара. Становятся громче болельщики: возможно, подействовали призывы мужчины в майке «Спартака» еще ярче поддерживать своих, чтобы достойно поздравить легенд с юбилеем клуба.

До конца первой половины встречи у ветеранов бело-синих возникает два неплохих момента: в первом случае прострел не сумел замкнуть Мархель, а позже Лаврик пробил мимо ворот. Красно-белые тоже не сумели реализовать выход два в одного, поэтому счет на табло не изменился — 2:0.

В перерыве три счастливчика пробивают пенальти в ворота Климовича, а остальные болельщики спускаются, чтобы присмотреть себе сувениры или купить воды — на минской жаре без нее никак. Но традиционные 15 минут перерыва, несмотря на сокращенные таймы, проходят быстро, а футболисты снова появляются на поле. Активизируется фан-сектор минского «Динамо»: и взрослые фанаты, и юные болельщики громко (слышно даже у кромки поля) поддерживают команду.

В начале второго тайма работы у вратарей было достаточно: опасные моменты у ворот «Спартака» создали Гуринович и Чернявский, но отлично сыграл голкипер красно-белых Сметанин. Сложный удар отразил и наш Сацункевич, который сменил Курбыко. И усилия «Динамо» не прошли даром: на 42 минуте динамовцы дожали-таки «Спартак» — Андрей Зыгмантович размочил счет. Бело-синие сразу же могли восстановить равновесие между командами, но защита и вратарь играли уверенно. А вот спартаковец Юран свою попытку реализовал — гости снова лидировали с разницей в два мяча (3:1).

И сразу же автора гола сменил Юрий Гаврилов. Встречали его особенно тепло, каждое касание легендой мяча сопровождалось аплодисментами. Ветераны «Динамо» тем временем не реализовали еще несколько моментов. Игра становилась все напряженнее: голкипер гостей Сметанин сфолил на Володенкове, которому оставалось бы отправить мяч в пустые ворота, и получил единственную показанную за этот вечер желтую карточку. Бело-синие получили возможность пробить штрафной удар — но мимо. В ответной атаке Гаврилов и Пудышев случайно столкнулись друг с другом, но не растерялись и… обнялись. Зрители оценили милый момент.

«Выпускай Боровского», — кричат с трибун. Видимо, фанаты соскучились: еще пару месяцев назад Сергей Владимирович тренировал минский клуб.

У Гуриновича не получилось забить пяткой шикарный мяч, не реализовал момент и Пудышев. Но усилия легенд бело-синих были вознаграждены: сначала забил Мархель, а через минуту — Метлицкий. Итоговый результат — 3:3.

Но ветераны на этом не успокоились. К диктору Бондаровичу подбежал Пудышев, взял микрофон и уверенно сказал: «Сейчас будут пенальти!». Было ли это предусмотрели или нет — так и осталось для зрителей загадкой.

Болельщики не были против посмотреть, как бьют легенды с 11 метров. Сначала уверенно поразил Сацункевича Горлукович, потом Пудышев разбежался с центра поля и не подвел — счет в серии равный. Прямо под штангу попал Хлестов, уверенно пробил и Метлицкий. Не подвел красно-белых Самохин, а вот Мархелю не повезло — удар пришелся в перекладину. Шмаров не промахнулся, а Шавло забил в стиле Паненки — и точное попадание Румбутиса уже не помогло: 5:3 в серии пенальти. Но никто разочарован не был: легенды «Спартака» и «Динамо» достойно поздравили минский клуб с юбилеем.

Награждение, общение с болельщиками — и игроки уходят с поля под аплодисменты. Динамовцы в свою очередь поздравили «Спартак», который после 16-летнего перерыва стал чемпионом России. Зрители покинули трибуны, чтобы продолжить празднование 90-летия «Динамо» на площадке у Дворца спорта под аккомпанемент J-МОРС, ДАЙ ДОРОГУ! И 25/17 с ведущими-актерами сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым и Антоном Богдановым. Впереди у минской команды и болельщиков — важные матчи чемпионата Беларуси и старт в Лиге Европы УЕФА.

Даниил ШАВРОВ