РЕПОРТАЖ: Минское «Динамо» отметило 90-летие матчем ветеранов клуба и легенд московского «Спартака»
В июне игроки, клуб и болельщики, отмечают юбилей матчем именитых ветеранов футбола, советского и уже постсоветского, и большим концертом у Дворца спорта.
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В Смоленске 90 лет назад состоялся матч, которому тогда особого значения никто не придавал: минское «Динамо» встречалось со смоленскими одноклубниками, одержало викторию со счетом 2:1. Никто не знал, что впереди чемпионство СССР, участия в четвертьфиналах трех европейских турниров — Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. В июне игроки, клуб и болельщики, отмечают юбилей матчем именитых ветеранов футбола, советского и уже постсоветского, и большим концертом у Дворца спорта.
Вход на матч ветеранов для болельщиков — свободный. Уже за час на подходе к «Трактору» скопилось много желающих посмотреть на игру легенд двух клубов. На галерее стадиона работает «фан-зона», здесь покупают программки на матч в соответствующем
Еще один штрих — специальные «станции», где приготовлены конкурсы и сюрпризы для болельщиков. Например, ответив на вопросы викторины по истории
Рядом работала фотобудка, болельщики могли за несколько секунд получить памятную фотографию с матча. Площадка «Наше будущее — дети» представляла из себя своеобразное противостояние юных фанатов «Динамо» и маскота минского клуба — Динамоши. В один момент мяч вылетел на нижний ярус, откуда мужчина блестящим ударом подал детям мяч — так, что чуть не попал в маленькие ворота.
Со стороны на своего ребенка смотрят родители — Никита и Мария. Их жизнь связана с футболом: отец мужчины еще в советские годы работал тренером в
До начала матча — 15 минут. Болельщики постепенно стали перемещаться с галереи стадиона на трибуны. Группой заходят болельщики «Спартака», их сегодня было немало. Следом за ними на секторе появился фанат
Знаменитый диктор Леонид Бондарович заводит болельщиков, рассказывает об истории противостояния двух команд, великих игроков команд, которых уже нет с нами. Вспоминают Федора Черенкова и Илью Цымбаларя. Последнему сегодня могло исполнится 48 лет.
А на поле уже вовсю разминаются легенды. Александр, еще один давний болельщик минского «Динамо», пытается вычислить, кто выйдет в стартовом составе. «Помню чемпионство 1982 года. Мне было 7 лет, праздновали с друзьями, целым двором. Хотели быть как Гуринович и Кондратьев. Их и хотел бы увидеть на поля. Пусть на них посмотрит наша молодежь. И пусть это мотивирует нашу теперешнюю команду на трофеи — уже долго мы без них выступаем», — говорит он.
Команды выходят на поле под знаменитый футбольный марш Матвея Блантера. Юбидейный матч за «Динамо» сыграли вратари Юрий Курбыко и Андрей Сацункевич, защитники Сергей Боровский, Виктор Шишкин, Юрий Трухан, Сергей Штанюк, Сергей Павлючук, Александр Лухвич и Андрей Лаврик, полузащитники Юрий Пудышев, Андрей Зыгмантович, Владимир Журавель, Юрий Антонович, Радислав Орловский, Виталий Володенков, Александр Метлицкий, нападающие Андрей Шалимо, Игорь Гуринович, Виктор Сокол, Михаил Мархель и Олег Чернявский. Со скамейки командой руководили Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев, Иван Савостиков и Михаил Вергеенко.
Леонид Бондарович, объявляя состав, поздравил Юрия Курбыко с рождением внука, который появился на свет буквально за несколько минут до начала матча. Стадион с удовольствием поздравил вратаря
Ветераны «Спартака» вышли на матч в следующем составе: вратарь Андрей Сметанин, защитники Дмитрий Ананко, Валерий Зенков, Владимир Букиевский, Сергей Горлукович, Рамиз Мамедов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, полузащитники Юрий Гаврилов, Евгений Поляков, Виктор Самохин и Сергей Шавло, нападающие Олег Кужелев, Валерий Шмаров и Сергей Юран. Особо тепло приветствуют Юрия Гаврилова и Олега Романцева, они расположились на скамейке запасных, и Сергея Горлуковича.
Стартовый свисток арбитра Олега Чикуна — и игра началась. Футболистам предстояло провести два тайма по 30 минут. Первый 10 минут проходит в основном в центре поля, ветераны постепенно подбираются к воротам друг друга. На 13 минуте Павлючук меняет Лухвича, сегодня разрешено любое количество замен, а возможно и возвращение на поле игроков. И почти сразу же спартаковец Поляков забивает мяч в ворота хозяев — 0:1.
И после гола
До конца первой половины встречи у ветеранов
В перерыве три счастливчика пробивают пенальти в ворота Климовича, а остальные болельщики спускаются, чтобы присмотреть себе сувениры или купить воды — на минской жаре без нее никак. Но традиционные 15 минут перерыва, несмотря на сокращенные таймы, проходят быстро, а футболисты снова появляются на поле. Активизируется
В начале второго тайма работы у вратарей было достаточно: опасные моменты у ворот «Спартака» создали Гуринович и Чернявский, но отлично сыграл голкипер
И сразу же автора гола сменил Юрий Гаврилов. Встречали его особенно тепло, каждое касание легендой мяча сопровождалось аплодисментами. Ветераны «Динамо» тем временем не реализовали еще несколько моментов. Игра становилась все напряженнее: голкипер гостей Сметанин сфолил на Володенкове, которому оставалось бы отправить мяч в пустые ворота, и получил единственную показанную за этот вечер желтую карточку.
«Выпускай Боровского», — кричат с трибун. Видимо, фанаты соскучились: еще пару месяцев назад Сергей Владимирович тренировал минский клуб.
У Гуриновича не получилось забить пяткой шикарный мяч, не реализовал момент и Пудышев. Но усилия легенд
Но ветераны на этом не успокоились. К диктору Бондаровичу подбежал Пудышев, взял микрофон и уверенно сказал: «Сейчас будут пенальти!». Было ли это предусмотрели или нет — так и осталось для зрителей загадкой.
Болельщики не были против посмотреть, как бьют легенды с 11 метров. Сначала уверенно поразил Сацункевича Горлукович, потом Пудышев разбежался с центра поля и не подвел — счет в серии равный. Прямо под штангу попал Хлестов, уверенно пробил и Метлицкий. Не подвел
Награждение, общение с болельщиками — и игроки уходят с поля под аплодисменты. Динамовцы в свою очередь поздравили «Спартак», который после 16-летнего перерыва стал чемпионом России. Зрители покинули трибуны, чтобы продолжить празднование 90-летия «Динамо» на площадке у Дворца спорта под аккомпанемент
Даниил ШАВРОВ
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