«Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере

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Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0.

На 36-й минуте Кала открыл счёт. В середине второго тайма Дани Пачеко удвоил преимущество хозяев, а на 74-й минуте Давид Фустер забил третий мяч в ворота «Уэски».