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18 июня 2017, 0:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере

«Хетафе» разгромил «Уэску» в ответном матче полуфинала плей-офф испанской Сегунды.

<span class=error>Хетафе</span> разгромил <span class=error>Уэску</span> в ответном матче полуфинала <nobr>плей-офф</nobr> испанской <span class=error>Сегунды</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0.

На 36-й минуте Кала открыл счёт. В середине второго тайма Дани Пачеко удвоил преимущество хозяев, а на 74-й минуте Давид Фустер забил третий мяч в ворота «Уэски».

Первый матч завершился вничью — 2:2. «Уэска» завершила борьбу в плей-офф, а «Хетафе» вышел в финал, где разыграет путёвку в Примеру с победителем пары «Кадис» — «Тенерифе» (первый матч — 1:0).

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