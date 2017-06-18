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18 июня 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити», информирует Goal.

Защитник <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> близок к переходу в Манчестер Сити информирует <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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Переговоры «горожан» с туринским клубом существенно продвинулись в последние 48 часов.

Сообщается, что если «Ювентус» даст зелёный свет на трансфер, то 34-летний Алвес достаточно быстро уладит условия личного контракта с «Манчестер Сити».

Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии. Ранее сообщалось, что Алвес требует, чтобы бьянконери продлили с ним контракт до 2019 года. Текущее соглашение истекает в 2018 году.

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