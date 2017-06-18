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18 июня 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кайзер возглавил «Аякс», сменив Боса

Марсель Кайзер назначен главным тренером «Аякса», сообщает официальный сайт клуба.

Марсель Кайзер назначен главным тренером <span class=error>Аякса</span>. Увеличить
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Контракт с ним заключен по схеме «2+1». Специалист до этого трудился с молодежной командой амстердамцев. В молодежке его сменил Джон Хейтинга. Предыдущий наставник первой команды Петер Бос этим летом принял дортмундскую «Боруссию».

«Аякс» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Голландии, отстав на 1 очко от «Фейеноорда».

Аякс
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