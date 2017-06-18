Слуцкий хочет видеть в «Халле» 19-летнего нападающего «Челси» Абрахама

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Инициатива исходит лично от главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, утверждает The Sun.

По данным источника, «Халл» уже готовит предложение по переходу Абрахама, которым также интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

В предстоящем сезоне «Халл Сити» выступит в Чемпионшипе. Ранее российский специалист признался, что рассчитывает взять в аренду нескольких игроков «Челси».

В минувшем сезоне 19-летний Абрахам выступал за «Бристоль Сити» на правах аренды и забил 23 гола в 41 матче Чемпионшипа.