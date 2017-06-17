«Парма» вернулась в серию B

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Двукратный обладатель Кубка УЕФА в 2015 году был во второй раз за 11 лет признан банкротом и начал сезон-2015/16 в лиге D, четвертом дивизионе Италии. За два сезона клуб поднялся на две «ступеньки» итальянского футбола.

Капитаном «Пармы» является 39-летний Алессандро Лукарелли, защищающий ее цвета с 2008 года.