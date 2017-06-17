Перес сообщил Криштиану Роналду, что не собирается удерживать его в «Реале»

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Согласно источнику, мадридцы не намерены «вестись на шантаж игрока» и будут готовы расстаться с ним в случае приемлемого предложения от зарубежных команд.

Накануне стало известно, что 32-летний португалец заявил Пересу о намерении сменить коллектив в летнее трансферное окно. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.

Сам Перес в понедельник посетит радиостанцию Cope, в эфире которой даст пояснения по сложившейся ситуации.