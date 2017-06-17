«Тяньцзинь» с Витселем проиграл «Хэбэю», «Гуанчжоу» Сколари упрочил лидерство чемпионата Китая
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» проиграл «Хэбэю» в матче 13-го тура чемпионата Китая.
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Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель провел в составе «Тяньцзиня» полный матч и получил желтую карточку.
Лидер чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» победил «Гуйчжоу Чжичэн» и упрочил лидерство в турнирной таблице. Возглавляет команду
Чемпионат Китая
Суперлига
13-й тур
«Гуйчжоу Чжичэн» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 0:2 (0:1).
Голы: Гао Линь, 43 (0:1). Рикарду Гуларт, 70 (0:2).
«Хэбэй» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:0 (0:0).
Гол: М'Биа, 84.
«Хэнань Цзянье» — «Яньбьянь Фуньдэ» — 3:1 (1:0).
Голы: Чжон Цзиньбао, 5 (1:0). Цзинь Хоню — в свои ворота, 50 (2:0). Патинью, 84 (3:0). Юн Бит Гарам, 89 (3:1).
«Шанхай Шэньхуа» — «Чунцин Лифань» — 2:2 (1:2).
Голы: Пен Синьли, 7 (0:1). Цао Юньдин, 17 (1:1). Кардес, 43 (1:2). Мао Цзяньцин, 58 (2:2).
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