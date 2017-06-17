«Шахтер» победил «Атырау» и покинул последнее место в таблице КПЛ
Карагандинский «Шахтер» победил «Атырау» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 17 июня, на стадионе «Металлург» в Темиртау и завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.
Дублем в этой встрече отметился сербский хавбек «Шахтера» Марко Станоевич. На второй минуте он который головой замкнул подачу полузащитника Сергея Скорых с левого фланга, а на 88-й поразил ворота «Атырау» прямым ударом со штрафного.
Эта победа стала для «Шахтера» третьей в сезоне, а «Атырау» потерпел шестое поражение. Карагандинцы, в активе которых теперь 12 очков, ушли с последнего, 12-го, места и поднялись на 10-е, а «нефтяники» идут седьмыми.