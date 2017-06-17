«Ордабасы» победил «Кайсар» и сократил до одного очка отставание от «Астаны»

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Игра проходила на запасном поле стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 58-й минуте стал аргентинский защитник «Ордабасы» Пабло Фонтанелло, который головой замкнул подачу хавбека Азата Нургалиева со штрафного.

Для «Ордабасы» эта победа стала 11-й в сезоне. С 35 очками шымкентцы идут на третьем месте, отставая от «Астаны» на два балла, а от «Кайрата» на три. При этом «Ордабасы» вместе с алматинцами провел на два матча больше. В свою очередь на седьмом месте идет «Кайсар», потерпевший седьмое поражение в КПЛ.

В других матчах 16-го тура «Кайрат» победил «Тобол» (2:0), а «Шахтер» обыграл «Атырау» (2:0). Еще три встречи пройдут завтра, 19 июня: в 17:00 по времени Астаны «Окжетпес» примет «Акжайык», а в 19:00 начнутся игры «Тараз» — «Иртыш» и «Актобе» — «Астана».