«Атырау» официально объявил о подписании Сергиенко

Игрок перешел в стан «Атырау» из уральского «Акжайыка». Помимо западно-казахстанской команды, Сергиенко ранее играл в таких коллективах, как «Каспий», «Ордабасы», «Женис», «Астана», «Шахтер», «Гомель», «Нижний Новгород», «Иртыш» и «Тараз». За национальную сборную Казахстана провел 19 матчей.

Контракт с футболистом составлен до конца сезона 2017 года. Игрок будет выступать в клубе под 83 номером. Сергиенко может дебютировать за «Атырау» уже в сегодняшней игре с «Шахтером».