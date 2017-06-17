«Атырау» официально объявил о подписании Сергиенко
Футбольный клуб «Атырау» подписал контракт с казахстанским полузащитником Эдуардом Сергиенко, который является воспитанником донецкого «Шахтера». Напомним, что в 2008 году он уже выступал за атыраускую команду, проведя в составе «нефтяников» 13 матчей.
Игрок перешел в стан «Атырау» из уральского «Акжайыка». Помимо
Контракт с футболистом составлен до конца сезона 2017 года. Игрок будет выступать в клубе под 83 номером. Сергиенко может дебютировать за «Атырау» уже в сегодняшней игре с «Шахтером».
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