Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30103508/
17 июня 2017, 13:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» официально объявил о подписании Сергиенко

Футбольный клуб «Атырау» подписал контракт с казахстанским полузащитником Эдуардом Сергиенко, который является воспитанником донецкого «Шахтера». Напомним, что в 2008 году он уже выступал за атыраускую команду, проведя в составе «нефтяников» 13 матчей.

Игрок перешел в стан «Атырау» из уральского «Акжайыка». Помимо западно-казахстанской команды, Сергиенко ранее играл в таких коллективах, как «Каспий», «Ордабасы», «Женис», «Астана», «Шахтер», «Гомель», «Нижний Новгород», «Иртыш» и «Тараз». За национальную сборную Казахстана провел 19 матчей.

Контракт с футболистом составлен до конца сезона 2017 года. Игрок будет выступать в клубе под 83 номером. Сергиенко может дебютировать за «Атырау» уже в сегодняшней игре с «Шахтером».

Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 июня

Изменен слоган боя Головкин - Альварес

ПФЛК сообщила об изменениях в составах команд

Комментатор НВО назвал фаворита в бою Головкин - Альварес