«Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»

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Об этом пишет AS.

Накануне появилась информация, что футболист сборной Португалии сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. По мнению самого Роналду, «Реал» не выступает в его защиту.

Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал с Моратой контракт с окладом в € 12 млн. Представители обоих клубов должны встретиться на следующей неделе.