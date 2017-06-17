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17 июня 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Чешский Роналду». Девять фактов о новичке «Тобола» Вухе

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о новичке «Тобола» чешском полузащитнике Эгоне Вухе.

1. Всю свою карьеру 26-летний хавбек провел в Чехии. Вух выступал за «Главице», «Теплице», «Викторию Пльзень» и «Слован Либерец».

2. В 2012 году Эгон провел четыре матча за молодежную (U-21) сборную Чехии, однако пробиться в национальную команду ему так и не удалось.

3. Вух является клиентом агентства Chovanec Sport, которое также ведет дела многих чешских «сборников»: Давида Лафаты, Матея Выдры, Владимира Дариды и других.

4. Играя за «Слован», Эгон отметился шикарным голом в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против австрийской «Адмиры». (смотреть с 2:03).


5. Когда Вух был игроком «Теплице», он ездил на просмотр в голландский «Фейенорд», а также был на карандаше у некоторых итальянских клубов, однако не срослось.

6. В прошлом сезоне Вух был железным игроком основы «Слована» — и в чемпионате, и в Лиге Европы. Всего Эгон забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Из них в ЛЕ — 3+2.

7. Кумир Вуха — нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Кстати, чех даже свои голы празднует в аналогичном стиле.

8. По словам самого Эгона, он — большой модник, следит за своим имиджем и прической: даже в плохую погоду парень старается выглядеть «на все сто».

9. У Вуха есть питомец — не самых впечатляющих габаритов, но всё же.

Тобол Кс
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