«Халл» опроверг информацию о переходе Якуповича в «Лестер»
«Халл Сити» выступил с официальным заявлением и опроверг информацию, согласно которой голкипер Элдин Якупович близок к переходу в «Лестер Сити».
«Вопреки сообщениям СМИ, клуб хотел бы заявить, что не получал никаких предложений по Элдину Якуповичу и ни с кем не договаривался о его переходе. Клуб объявит о всех трансферах при помощи официальных ресурсов, как только переходы будут оформлены», — информирует сайт «Халла».
Элдин Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года. Контракт с «тиграми» действует до конца сезона-2017/18.
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