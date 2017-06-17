«Халл» опроверг информацию о переходе Якуповича в «Лестер»

«Вопреки сообщениям СМИ, клуб хотел бы заявить, что не получал никаких предложений по Элдину Якуповичу и ни с кем не договаривался о его переходе. Клуб объявит о всех трансферах при помощи официальных ресурсов, как только переходы будут оформлены», — информирует сайт «Халла».



Элдин Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года. Контракт с «тиграми» действует до конца сезона-2017/18.