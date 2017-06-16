Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил львовские «Карпаты»

37-летний специалист начал карьеру в качестве тренера молодёжных команд «Кастельона». В 2011 году Наварро был помощником Курбана Бердыева в тренерском штабе «Рубина». Последние три года испанец работал в академии «Вильярреала».



В тренерский штаб «Карпат» также вошли ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке Хосе Пастор. Кроме того, штаб Наварро пополнил сын генерального директора львовского клуба Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил.