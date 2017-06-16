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16 июня 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил львовские «Карпаты»

«Карпаты» на своём официальном сайте объявили о назначении Серхио Наварро на пост главного тренера команды.

37-летний специалист начал карьеру в качестве тренера молодёжных команд «Кастельона». В 2011 году Наварро был помощником Курбана Бердыева в тренерском штабе «Рубина». Последние три года испанец работал в академии «Вильярреала».

В тренерский штаб «Карпат» также вошли ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке Хосе Пастор. Кроме того, штаб Наварро пополнил сын генерального директора львовского клуба Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил.

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