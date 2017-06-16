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16 июня 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Швейцарская прокуратура ведет 25 дел о коррупции в ФИФА

Прокуратура Швейцарии ведет 25 отдельных дел о коррупции в ФИФА, сообщает AP.

Юрист Михаэль Лаубер подчеркнул, что первое расследование о коррупции в ФИФА началось в конце 2014 года. Конкретные случаи не называются, однако известно, что среди расследований есть дела экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера, бывшего генсека федерации Жерома Вальке, некоторых организаторов ЧМ-2006, включая Франца Беккенбауэра.

В конце мая сотрудники ФБР США в рамках сотрудничества со швейцарскими правоохраенительными органами арестовали семерых чиновников в Цюрихе по делу об отмывании денег в ФИФА. Еще одна волна арестов прошла в декабре 2015 года. Более чем 40 чиновникам предъявлены обвинения в коррупции.
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