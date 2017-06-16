Швейцарская прокуратура ведет 25 дел о коррупции в ФИФА

Юрист Михаэль Лаубер подчеркнул, что первое расследование о коррупции в ФИФА началось в конце 2014 года. Конкретные случаи не называются, однако известно, что среди расследований есть дела экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера, бывшего генсека федерации Жерома Вальке, некоторых организаторов ЧМ-2006, включая Франца Беккенбауэра.

В конце мая сотрудники ФБР США в рамках сотрудничества со швейцарскими правоохраенительными органами арестовали семерых чиновников в Цюрихе по делу об отмывании денег в ФИФА. Еще одна волна арестов прошла в декабре 2015 года. Более чем 40 чиновникам предъявлены обвинения в коррупции.