Флорентино Перес зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента «Реала»
Действующий президент «Реала» Флорентино Перес зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы клуба, информирует Mundo Deportivo. Отмечается, что если до 18 июня не будут зарегистрированы другие кандидаты — Перес автоматически будет переизбран на третий срок.
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Напомним, что 70-летний бизнесмен был президентом клуба с 2000 по 2006 год. Спустя три года Перес вновь вернулся в президентское кресло.
Сегодня стало известно, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в личной беседе с Пересом сообщил о желании покинуть мадридцев. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.
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