Флорентино Перес зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента «Реала»

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Напомним, что 70-летний бизнесмен был президентом клуба с 2000 по 2006 год. Спустя три года Перес вновь вернулся в президентское кресло.

Сегодня стало известно, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в личной беседе с Пересом сообщил о желании покинуть мадридцев. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.