Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30101033/
16 июня 2017, 22:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Флорентино Перес зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента «Реала»

Действующий президент «Реала» Флорентино Перес зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы клуба, информирует Mundo Deportivo. Отмечается, что если до 18 июня не будут зарегистрированы другие кандидаты — Перес автоматически будет переизбран на третий срок.

Действующий президент Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что 70-летний бизнесмен был президентом клуба с 2000 по 2006 год. Спустя три года Перес вновь вернулся в президентское кресло.

Сегодня стало известно, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в личной беседе с Пересом сообщил о желании покинуть мадридцев. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ