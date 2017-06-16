Футболисты минского «Динамо» на последней минуте вырвали победу у «Ислочи» в матче 12-го тура ЧБ

Минчане на поле столичного стадиона «Трактор» встретили упорное сопротивление со стороны команды Виталия Жуковского. Только в самом конце поединке динамовцам удалось вырвать победу — на 3-й компенсированной минуте второго тайма победный гол забил Антон Сарока — 1:0.

Лидер первенства солигорский «Шахтер» в Могилеве с таким же результатом обыграл местный «Днепр». На 29-й минуте игры отличился Алексей Янушкевич.

Еще один фаворит борисовский БАТЭ в Новополоцке разгромил футболистов «Нафтана» — 3:0.

Футболисты БАТЭ победили «Нафтан» в матче чемпионата БеларусиВ Новополоцке команда Александра Ермаковича уже в первом тайме сняла все вопросы о победителе. На 16-й минуте отличился Александр Володько, а на исходе получаса игры второй мяч забил Михаил Гордейчук.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо» не выявили победителя — 1:1.

Накануне гродненский «Неман» на своем поле взял верх над «Минском» — 3:1, а еще две встречи завершились вничью: «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Крумкачы» (Минск) — «Слуцк» — 1:1.

Голевой дубль Филиппа Рудика помог «Неману» победить футболистов «Минска’Игра в Гродно прошла под знаком превосходства хозяев. На 21-й минуте игры Валерий Жуковский забил первый гол, а после перерыва голевой дубль оформил Филипп Рудик, отличившийся на 51-й и 62-й минутах встречи. Футболисты «Городеи» сыграли вничью с «Гомелем», «Крумкачы» — со «Слуцком». Футболисты «Городеи» принимали на своем поле гостей из «Гомеля» и разошлись миром — 0:0. На поле ФК «Минск» столичные «Крумкачы» сыграли вничью со «Слуцком» — 1:1.

В заключительном поединке этого тура 17 июня футболисты «Витебска» примут у себя дома мозырскую «Славию».

Положение в группе лидеров таково: «Шахтер» — 29 очков (разница мячей — 17−5), БАТЭ — 26 (16−5), «Динамо» (Минск) — 25 (14−5), «Слуцк» — 22 (15−8), «Неман» — 21 (17−12).