Слуцкий: Возможно, Чемпионшип входит в пятёрку лучших лиг мира
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от начала работы в новом клубе и высоко оценил уровень Чемпионшипа.
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«Англия — очень удобная для жизни страна, очень комфортная. Она немного похожа на Россию: очень дружелюбная, очень открытая, здесь всегда стараются помочь другому в трудной ситуации. Я убежден, что должен знать английский язык, если хочу работать в Англии. Я изучал его по 8 часов в день в специальной частной школе. Это очень тяжело, но у меня была цель. А когда есть цель, то мне всё дается куда легче, чем обычно.
Думаю, Англия — единственная в своем роде страна. Вы придумали футбол, и у вас есть лучшие во всем мире футбольные традиции. Разумеется, АПЛ — лучшая лига мира, а Чемпионшип — тоже очень серьезный турнир. Здесь много хороших игроков и футболистов, которые выступают за сборные своих стран. Думаю, Чемпионшип, возможно, входит в пятёрку лучших лиг мира.
Я знаком с историей города, знаю, что это культурная столица Англии. Некоторые из моих британских друзей присылали смс и говорили: «О, лучше всех в Англии рыбу с картофелем фри делают именно в Халле!», — сказал Слуцкий.
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