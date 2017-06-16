Слуцкий: Возможно, Чемпионшип входит в пятёрку лучших лиг мира

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«Англия — очень удобная для жизни страна, очень комфортная. Она немного похожа на Россию: очень дружелюбная, очень открытая, здесь всегда стараются помочь другому в трудной ситуации. Я убежден, что должен знать английский язык, если хочу работать в Англии. Я изучал его по 8 часов в день в специальной частной школе. Это очень тяжело, но у меня была цель. А когда есть цель, то мне всё дается куда легче, чем обычно.

Думаю, Англия — единственная в своем роде страна. Вы придумали футбол, и у вас есть лучшие во всем мире футбольные традиции. Разумеется, АПЛ — лучшая лига мира, а Чемпионшип — тоже очень серьезный турнир. Здесь много хороших игроков и футболистов, которые выступают за сборные своих стран. Думаю, Чемпионшип, возможно, входит в пятёрку лучших лиг мира.

Я знаком с историей города, знаю, что это культурная столица Англии. Некоторые из моих британских друзей присылали смс и говорили: «О, лучше всех в Англии рыбу с картофелем фри делают именно в Халле!», — сказал Слуцкий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky on moving to England, learning the language, the city of Hull - and fish and chips! <a href="https://t.co/0QfYCLZRKO">pic.twitter.com/0QfYCLZRKO</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/875776217525497858">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>