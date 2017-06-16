«Бавария» интересуется полузащитником сборной Италии

По данных его источника, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти на днях провел беседу с Вератти и пытался убедить его перейти в свою команду. Соотечественники хорошо знакомы друг другу по совместной работе в ПСЖ.

Главной проблемой для «Баварии» может стать сумма трансфера за Верратти. В ПСЖ готовы начать торги лишь с суммы 65 миллионов евро, а мюнхенцы не хотят платить больше 45 миллионов.

Другим претендентом на Веррари называлась «Барселона».