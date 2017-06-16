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16 июня 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Нафтан» в матче чемпионата Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили новополоцкий «Нафтан» в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Новополоцке команда Александра <span class=error>Ермаковича</span> уже в первом тайме сняла все вопросы о победителе. На 16-й минуте отличился Александр <span class=error>Володько</span> а на исходе получаса игры второй мяч забил Михаил Гордейчук. Увеличить
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Сегодня в Новополоцке команда Александра Ермаковича уже в первом тайме сняла все вопросы о победителе. На 16-й минуте отличился Александр Володько, а на исходе получаса игры второй мяч забил Михаил Гордейчук. Через 20 минут после начала второй половины в одной из атак борисовчан защитник хозяев Михаил Афанасьев отправил мяч в свои ворота, установив окончательный счет 3:0 в пользу БАТЭ.

После этой игры в активе борисовчан стало 26 очков, как и у лидера первенства солигорского «Шахтера», который играет в Могилеве против местного «Днепра». Минское «Динамо» на поле столичного стадиона «Трактор» принимает «Ислочь» (Минский район), в Жодино местный «Торпедо-БелАЗ» встречается с брестским «Динамо».

Накануне гродненский «Неман» на своем поле взял верх над «Минском» — 3:1, еще два матча завершились вничью: «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Крумкачы» (Минск) — «Слуцк» — 1:1.

В заключительном поединке этого тура 17 июня футболисты «Витебска» примут у себя дома мозырскую «Славию».

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