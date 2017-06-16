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16 июня 2017, 20:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Герта» объявила о переходе Рекика из «Марселя»

«Герта» объявила о переходе защитника Карима Рекика из «Марселя».

Футболист подписал «долгосрочное соглашение» с немецким клубом, информирует официальный сайт «Герты». Другие подробности трансфера на данный момент не уточняются.

22-летний Рекик выступал за французский «Марсель» с 2015 года. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 футболист провел 10 матчей (восемь — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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