«Герта» объявила о переходе Рекика из «Марселя»

Футболист подписал «долгосрочное соглашение» с немецким клубом, информирует официальный сайт «Герты». Другие подробности трансфера на данный момент не уточняются.

22-летний Рекик выступал за французский «Марсель» с 2015 года. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 футболист провел 10 матчей (восемь — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">IT'S OFFICIAL! <a href="https://twitter.com/karimrekik">@karimrekik</a> is a Hertha BSC player ? <br><br>Welcome to the <a href="https://twitter.com/Oly_Berlin">@Oly_Berlin</a>, Karim! ?⚪️ <a href="https://twitter.com/hashtag/hahohe?src=hash">#hahohe</a> <a href="https://t.co/TPyV5A5A5A">pic.twitter.com/TPyV5A5A5A</a></p>— Hertha BSC English (@HerthaBSC_EN) <a href="https://twitter.com/HerthaBSC_EN/status/875730519140552704">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>