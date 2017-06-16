«Дерби Каунти» объявил о соглашении с «Ливерпулем» по трансферу Уисдома

24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «баранами». Медосмотр в «Дерби Каунти» Уисдом пройдёт после возвращения из отпуска позже в этом месяце.

В прошедшем сезоне англичанин выступал на правах аренды за австрийский «Ред Булл Зальцбург».

До этого Уисдом выступал в аренде в «Вест Бромвич Альбион», «Норвич Сити» и «Дерби Каунти».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: <a href="https://twitter.com/hashtag/DCFC?src=hash">#DCFC</a> have agreed a fee with <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a> and personal terms with Andre Wisdom.<br><br>Full story and details here: <a href="https://t.co/VVa8J4cAKy">https://t.co/VVa8J4cAKy</a> ? <a href="https://t.co/oqOB2oG354">pic.twitter.com/oqOB2oG354</a></p>— Derby County (@dcfcofficial) <a href="https://twitter.com/dcfcofficial/status/875745058024300544">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>