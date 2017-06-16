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16 июня 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Дерби Каунти» объявил о соглашении с «Ливерпулем» по трансферу Уисдома

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении с «Ливерпулем» по трансферу защитника Андре Уисдома. Финансовые условия сделки не разглашаются.

24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «баранами». Медосмотр в «Дерби Каунти» Уисдом пройдёт после возвращения из отпуска позже в этом месяце.

В прошедшем сезоне англичанин выступал на правах аренды за австрийский «Ред Булл Зальцбург».

До этого Уисдом выступал в аренде в «Вест Бромвич Альбион», «Норвич Сити» и «Дерби Каунти».

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