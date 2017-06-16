Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30100380/
16 июня 2017, 20:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Валенсии» вратаря Райана за рекордную сумму

«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Мэтью Райана. 25-летний футболист подписал с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Брайтона».

Райан прибудет в расположение новичка английской Премьер-лиги 1 июля. «Брайтон» сообщил, что сумма трансфера стала рекордной для клуба, но не уточнил конкретных цифр.

Вторую половину минувшего сезона Райан провёл в Бельгии на правах аренды. Голкипер сыграл за «Генк» в шести матчах чемпионата и пропустил три мяча.

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?