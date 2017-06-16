«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Валенсии» вратаря Райана за рекордную сумму

Райан прибудет в расположение новичка английской Премьер-лиги 1 июля. «Брайтон» сообщил, что сумма трансфера стала рекордной для клуба, но не уточнил конкретных цифр.

Вторую половину минувшего сезона Райан провёл в Бельгии на правах аренды. Голкипер сыграл за «Генк» в шести матчах чемпионата и пропустил три мяча.