«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Валенсии» вратаря Райана за рекордную сумму
«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Мэтью Райана. 25-летний футболист подписал с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Брайтона».
Райан прибудет в расположение новичка английской
Вторую половину минувшего сезона Райан провёл в Бельгии на правах аренды. Голкипер сыграл за «Генк» в шести матчах чемпионата и пропустил три мяча.
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