«ПСЖ» предложил Пепе контракт на тех же условиях, что и «Реал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что 34-летний игрок отказался продлевать контракт с «Реалом» на условиях клуба. Испанцы предлагали Пепе контракт на один сезон, тогда как Пепе настаивал на двухлетнем соглашении. После смены руководства в «ПСЖ» новые представители команды также предложили игроку контракт на один сезон, тогда как прежние руководители были готовы удовлетворить все запросы защитника.