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16 июня 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» предложил Пепе контракт на тех же условиях, что и «Реал»

Защитник «Реала» Пепе ведет переговоры о переходе в «ПСЖ». Согласно Marca, стороны обсуждают контракт футболиста, и парижане предложили португальцу ровно те же условия, что и ранее мадридцы.

Защитник Реала <span class=error>Пепе</span> ведет переговоры о переходе в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Напомним, что 34-летний игрок отказался продлевать контракт с «Реалом» на условиях клуба. Испанцы предлагали Пепе контракт на один сезон, тогда как Пепе настаивал на двухлетнем соглашении. После смены руководства в «ПСЖ» новые представители команды также предложили игроку контракт на один сезон, тогда как прежние руководители были готовы удовлетворить все запросы защитника.

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