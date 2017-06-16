«ПСЖ» предложил Пепе контракт на тех же условиях, что и «Реал»
Защитник «Реала» Пепе ведет переговоры о переходе в «ПСЖ». Согласно Marca, стороны обсуждают контракт футболиста, и парижане предложили португальцу ровно те же условия, что и ранее мадридцы.
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Напомним, что 34-летний игрок отказался продлевать контракт с «Реалом» на условиях клуба. Испанцы предлагали Пепе контракт на один сезон, тогда как Пепе настаивал на двухлетнем соглашении. После смены руководства в «ПСЖ» новые представители команды также предложили игроку контракт на один сезон, тогда как прежние руководители были готовы удовлетворить все запросы защитника.
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