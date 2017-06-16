Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?

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Согласно сообщениям СМИ, руководство «сливочных» попытается отговорить 32-летнего игрока сборной Португалии от смены клубной прописки. В стане «бланкос» предлагают футболисту тщательно обдумать этот вопрос после окончания Кубка конфедераций.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в случае, если Роналду не откажется от ухода из «Реала», клуб запросит за него 400 млн евро.

Ранее стало известно, что португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 14-ти млн евро. Сам Роналду с этим категорически не согласен и считает это оскорблением. Многие отмечают, что именно поэтому Криштиану принял решение уйти из «Реала».

Это все, что у нас есть на сегодняшний день. Теперь давайте разбираться.

Оказывается, португалец недоволен поведением «Реала». Как заявил источник, близкий к окружению игрока, Криштиану не чувствует поддержки и защиты со стороны своего клуба.

Здесь напрашивается обычный вопрос — неужели 32-летний взрослый человек настолько ранимый, что может взять и уйти из клуба, в котором провел восемь лет?

К тому же, если ты законопослушный гражданин, то зачем обращать внимания на такие вещи?

Почему, например, тот же Лионель Месси или Неймар не уходят из «Барселоны»? Они ведь тоже побывали в судах по аналогичному делу. А может сканадал с улонением от уплаты налогов лишь повод выбить себе более выгодный контракт?

Теперь о другом — если Роналду действительно оскорблен и хочет уйти из «Реала», то куда он уйдет?

Во-первых, кто станет платить 400 млн евро, кроме китайских клубов даже за такого великого игрока, как Криштиану. Да, все сейчас подумали о «Манчестер Юнайтед», но этому не суждено случится.

Во-первых, Роналду не очень хорошо разошелся с Жозе Моуринью, когда последний уходил из «Реала». Мы знаем, что из себя представляет португальский специалист. Вряд ли он станет менять свою точку зрения ради трансфера своего соотечетсвенника.

Во-вторых, на какой позиции будет играть Рон? Очевидно, что он давно перешел на позицию центрфорварда. Сейчас там играют Маркус Рэшфорд. К тому же, клуб собирается пригласить Альваро Морату из «Реала». А еще не забывайте о Златане Ибрагимовиче.

Конечно, ради такого мастера стоит поменять все планы. К тому же, «Юнайтед» сорвет настоящий куш на футболках Роналду. Но тут другой вопрос — станет ли?

В-третьих, сможет ли «Манчестер» составить конкуренцию китайским клубам, которые не упустят возможность пригласить нападающего. Да, сам Роналду не согласится на переезд в Азию, но есть ведь, например, «ПСЖ». СМИ, кстати, писали об интересе к португальцу со стороны этого клуба.

Сейчас говорить о чем-то конкретном не приходится. Роналду, как настоящий профессионал, сконцентрирован на Кубке конфедераций. Возможно, он передумает, но ему нет никакого смысла уходить из «Реала», который сейчас является лучшим клубом Европы. Две победы в Лиге чемпионов — тому подтвердение.

Очевидно, португалец не собирается прекращать борьбу с Месси за индивидуальные награды. А теперь подумайте, получится у него это с «Манчестер Юнайтед»?