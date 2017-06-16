Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?
Сегодня появилась информация, что нападающий мадридского «Реала» принял решение покинуть чемпионат Испании.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно сообщениям СМИ, руководство «сливочных» попытается отговорить 32-летнего игрока сборной Португалии от смены клубной прописки. В стане «бланкос» предлагают футболисту тщательно обдумать этот вопрос после окончания Кубка конфедераций.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, в случае, если Роналду не откажется от ухода из «Реала», клуб запросит за него 400 млн евро.
Ранее стало известно, что португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 14-ти млн евро. Сам Роналду с этим категорически не согласен и считает это оскорблением. Многие отмечают, что именно поэтому Криштиану принял решение уйти из «Реала».
Это все, что у нас есть на сегодняшний день. Теперь давайте разбираться.
Оказывается, португалец недоволен поведением «Реала». Как заявил источник, близкий к окружению игрока, Криштиану не чувствует поддержки и защиты со стороны своего клуба.
Здесь напрашивается обычный вопрос — неужели 32-летний взрослый человек настолько ранимый, что может взять и уйти из клуба, в котором провел восемь лет?
К тому же, если ты законопослушный гражданин, то зачем обращать внимания на такие вещи?
Почему, например, тот же Лионель Месси или Неймар не уходят из «Барселоны»? Они ведь тоже побывали в судах по аналогичному делу. А может сканадал с улонением от уплаты налогов лишь повод выбить себе более выгодный контракт?
Теперь о другом — если Роналду действительно оскорблен и хочет уйти из «Реала», то куда он уйдет?
Конечно, ради такого мастера стоит поменять все планы. К тому же, «Юнайтед» сорвет настоящий куш на футболках Роналду. Но тут другой вопрос — станет ли?
Сейчас говорить о
Очевидно, португалец не собирается прекращать борьбу с Месси за индивидуальные награды. А теперь подумайте, получится у него это с «Манчестер Юнайтед»?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter