В Англии утверждают, что Конте счастлив в «Челси» и продолжит работу в клубе

По информации издания, специалист, как и планировалось, вернётся из отпуска в первую неделю июля для начала подготовки к новому сезона. Также отмечается, что в руководстве «Челси» знают о трансферных пожеланиях Конте и попытаются их удовлетворить.

Накануне Sky Sport Italia сообщил, что взаимоотношения Конте с руководством клуба ухудшились. Итальянский специалист якобы недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, из-за этого конфликта может покинуть «Челси».