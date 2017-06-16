Жоан Лапорта: «Интер» предлагал за Месси 150 миллионов евро
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2006 году «Интер» был готов купить нападающего Лионеля Месси. Миланцы предлагали за аргентинца 150 миллионов евро.
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После того предложения руководство «сине-гранатовых» прописало в контракте футболиста сумму отступных в размере 250 миллионов евро.
— Это был 2006 год, «Интер» предложил за Месси 150 миллионов евро, — приводит The Guardian слова Лапорты. — Я сказал отцу Лионеля: «Им придется заплатить, просто так я не отдам твоего сына. Он будет счастлив в “Барселоне”, здесь он получит победы. Там он выиграет только в плане денег».
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