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16 июня 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жоан Лапорта: «Интер» предлагал за Месси 150 миллионов евро

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2006 году «Интер» был готов купить нападающего Лионеля Месси. Миланцы предлагали за аргентинца 150 миллионов евро.

Бывший президент Барселоны <span class=error>Жоан</span> <span class=error>Лапорта</span> рассказал что в 2006 году <span class=error>Интер</span> был готов купить нападающего <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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После того предложения руководство «сине-гранатовых» прописало в контракте футболиста сумму отступных в размере 250 миллионов евро.

— Это был 2006 год, «Интер» предложил за Месси 150 миллионов евро, — приводит The Guardian слова Лапорты. — Я сказал отцу Лионеля: «Им придется заплатить, просто так я не отдам твоего сына. Он будет счастлив в “Барселоне”, здесь он получит победы. Там он выиграет только в плане денег».

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