Жоан Лапорта: «Интер» предлагал за Месси 150 миллионов евро

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После того предложения руководство «сине-гранатовых» прописало в контракте футболиста сумму отступных в размере 250 миллионов евро.

— Это был 2006 год, «Интер» предложил за Месси 150 миллионов евро, — приводит The Guardian слова Лапорты. — Я сказал отцу Лионеля: «Им придется заплатить, просто так я не отдам твоего сына. Он будет счастлив в “Барселоне”, здесь он получит победы. Там он выиграет только в плане денег».