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16 июня 2017, 18:58 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Реал» установил ценник на Роналду

Сегодня появилась информация, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть чемпионат Испании.

Согласно сообщениям СМИ, руководство «сливочных» попытается отговорить 32-летнего игрока сборной Португалии от смены клубной прописки. В стане «бланкос» предлагают футболисту тщательно обдумать этот вопрос после окончания Кубка конфедераций.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в случае, если Роналду не откажется от ухода из «Реала», клуб запросит за него 400 млн евро.

Ранее стало известно, что португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 14-ти млн евро. Сам португалец с этим категорически не согласен и считает это оскорблением. Многие отмечают, что именно поэтому Криштиану принял решение уйти из «Реала».

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