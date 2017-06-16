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16 июня 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Андрей Павелко переизбран на пост президента Федерации футбола Украины на новый срок

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Андрей Павелко единогласно переизбран на пост президента Федерации футбола Украины (ФФУ) на новый срок, сообщается на официальном сайте ФФУ.

Выборы прошли в рамках двадцатого конгресса ФФУ в пятницу в Киеве. За 41-летнего Павелко, который был единственным кандидатом, проголосовали все 95 участников форума.

Павелко возглавил ФФУ в марте 2015 года. После переизбрания срок его полномочий на должности президента организации составляет пять лет.
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