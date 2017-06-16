Андрей Павелко переизбран на пост президента Федерации футбола Украины на новый срок
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Андрей Павелко единогласно переизбран на пост президента Федерации футбола Украины (ФФУ) на новый срок, сообщается на официальном сайте ФФУ.
Выборы прошли в рамках двадцатого конгресса ФФУ в пятницу в Киеве. За 41-летнего Павелко, который был единственным кандидатом, проголосовали все 95 участников форума.
Павелко возглавил ФФУ в марте 2015 года. После переизбрания срок его полномочий на должности президента организации составляет пять лет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter