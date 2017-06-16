Андрей Павелко переизбран на пост президента Федерации футбола Украины на новый срок

Выборы прошли в рамках двадцатого конгресса ФФУ в пятницу в Киеве. За 41-летнего Павелко, который был единственным кандидатом, проголосовали все 95 участников форума.

Павелко возглавил ФФУ в марте 2015 года. После переизбрания срок его полномочий на должности президента организации составляет пять лет.