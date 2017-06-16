Источник: Криштиану Роналду решил покинуть «Реал» два месяца назад

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После этого представителям игрока удалось убедить его не сообщать общественности о своем решении в преддверии важных матчей команды. Кроме того, Криштиану Роналду сообщили, что информация об отклонении от уплаты налогов не имеет под собой оснований, и «шумиха скоро уляжется». Но со временем появлялись все новые подробности о финансовых махинациях представителей футболиста, которые и заставили 32-летнего игрока принять твердое решение о смене клуба.