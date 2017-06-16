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16 июня 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Мората будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов евро в год

Нападающий «Реала» Альваро Мората согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед», утверждает Bernabeu Digital.

Нападающий Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Зарплата форварда в новом клубе составит 12 миллионов евро в год.

При этом отмечается, что манкунианцы и мадридцы не могут прийти к соглашению о стоимости перехода игрока. «Королевский клуб» отклонил предложение «Красных дьяволов», которое было равно 70 миллионам евро.

В минувшем сезоне Мората провел в составе «Реала» 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 5 голевых передач.

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