СМИ: Мората будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов евро в год

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Зарплата форварда в новом клубе составит 12 миллионов евро в год.

При этом отмечается, что манкунианцы и мадридцы не могут прийти к соглашению о стоимости перехода игрока. «Королевский клуб» отклонил предложение «Красных дьяволов», которое было равно 70 миллионам евро.

В минувшем сезоне Мората провел в составе «Реала» 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 5 голевых передач.