Почему у Роналду проблемы из-за налогов? Объясняет Паулу Барбоза

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Ранее португальская A Bola, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что Криштиану уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о своем намерении покинуть команду. Отмечается, что желание игрока связано с обвинениями испанских властей в его адрес. Роналду обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год.

— Почему Роналду вдруг захотел уйти? — вопрос Барбозе.

— У нас нет слов самого игрока. Есть только источники, которые предполагают такой сценарий: исходя из того, что сам Роналду считает — его преследуют.

— С чем связано такое мнение?

— Видимо, потому что налоговая администрация Испании приняла решение расследовать его выплаты в казну государства. И Криштиану считает это несправедливым. Но, учитывая схожие проблемы у Месси, и то, как медиа относились к тому скандалу, понятно следующее — в Испании очень внимательно следят за футболистами. За тем, как они платят налоги. Известна история, как Рикарду Карвалью, который некоторое время назад играл в «Реале», и Жозе Моуринью, тренировавший эту команду, расплатились в рамках расследования — и к ним нет вопросов. Они добровольно рассчитались с налоговой администрацией. Наверное, так и надо поступать, стараясь не доводить процесс до суда.

— Почему футболисты не желают в полном объеме платить налоги?

— Все началось с того, что благодаря онлайн-платформе Football Leaks стала известна финансовая информация о счетах футболистов. И мы увидели, что деньги за реализацию имиджевых прав проходят мимо налоговых органов Испании, поскольку зарегистрированы в других странах.

— То есть налоги платят в других странах, потому что там процент ниже?

— Да. Но по законодательству Испании резидент страны, регистрирующий имиджевый контракт, допустим, в Японии, все равно должен платить налоги в Испании. Эти контракты необходимо декларировать в Испании.

— У Роналду такие же проблемы, как у Месси?

— По содержанию то же самое, по форме, возможно, иначе.

— Слова Роналду об уходе — шантаж?

— Это надо у него спросить, но, естественно, что он выражает большое недовольство. Это, возможно, протест. Криштиану — фигура в мировом футболе и хочет, чтобы «Реал» его поддержал. Когда идут такие обвинения, игроку очень сложно — давление серьезное. Но «Реал» не может заменить органы юстиции.

— Серьезные суммы утаил Криштиану?

— Официально речь идет о 15 миллионов евро.

— Это небольшие для него деньги. Зачем таиться?

— Наверное, те, кто ему советуют, должны ответить на такой вопрос. Не сам же Роналду принимал такие решения. Он не специалист в области налоговой системы. Что ему советовали, то и делал.

— Как пресса настроена?

— Каталонская пресса настроена отрицательно, у Мадрида совсем другая позиция. Но когда рассматривалось «дело Месси», Лео критиковали все очень резко. И общественное мнение жестко настроено по отношению к нарушителям. И жить под таким давлением тяжело.

— Месси за налоговые преступления получил условный срок. Может ли Криштиану получить срок реальный?

— Мы не знаем, виноват ли Роналду. Мы располагаем только данными СМИ. Все предположения субъективны. Но чем дольше это длиться, тем хуже для Роналду. С такой проблемой долго жить неприятно.

— Как оцениваете вероятность его ухода из «Реала»?

— Есть такой сценарий. Это вполне возможно. Он захочет играть там, где будет определенный покой. В Англии, возможно, даже в Китае. Но я как португалец хотел бы, чтобы ему удалось доказать свою невиновность. Но это не вопрос веры, а фактов — а их у нас недостаточно.