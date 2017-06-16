ПАОК готов платить Луческу € 1,7 млн в год, экс-тренер «Зенита» просит € 3,5 млн

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Spynews.ro пишет, что руководство греческого клуба сделало предложение 71-летнему специалисту.

ПАОК готов платить Мирче Луческу € 1,7 млн в год. Румынский наставник уведомил руководство «двуглавых орлов севера», что хочет получать не менее € 3,5 млн в год.

В минувшем сезоне-2016/17 греческой Суперлиги ПАОК занял 3-е место и сыграет в Лиге Европы.