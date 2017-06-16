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16 июня 2017, 15:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» снова разрешили проводить трансферы

Палата по разрешению споров официально разрешила ФК «Актобе» трансферы.

Палата по разрешению споров официально разрешила ФК <span class=error>Актобе</span> трансферы. Увеличить
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Клуб и ПРС ФФК достигли соглашения на основе представленного клубом определения суда

Генеральный директор ФК «Актобе» Максат Альбекович Тюмалиев прокомментировал пресс-службе «красно-белых» данное решение:
— Да, у нас было некоторое недопонимание и несогласованность с палатой по разрешению споров. Но теперь все улажено. Благодарим ПРС ФФК за оперативность принятия решений и справедливому разрешению спорной ситуации. С задолженностями Логвиненко, Щеткина, Мирошниченко, Хижниченко Коробкина и других игроков в ближайщее время будем разбираться в суде. Если суд решит что требования игроков законно, то клуб выплатит требуемые суммы.

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