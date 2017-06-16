«Актобе» снова разрешили проводить трансферы

Клуб и ПРС ФФК достигли соглашения на основе представленного клубом определения суда



Генеральный директор ФК «Актобе» Максат Альбекович Тюмалиев прокомментировал пресс-службе «красно-белых» данное решение:

— Да, у нас было некоторое недопонимание и несогласованность с палатой по разрешению споров. Но теперь все улажено. Благодарим ПРС ФФК за оперативность принятия решений и справедливому разрешению спорной ситуации. С задолженностями Логвиненко, Щеткина, Мирошниченко, Хижниченко Коробкина и других игроков в ближайщее время будем разбираться в суде. Если суд решит что требования игроков законно, то клуб выплатит требуемые суммы.