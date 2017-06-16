Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»

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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду собирается покинуть мадридский клуб, утверждает A Bola. По информации источника, португальский форвард уже сообщил о своем решении президенту «Реала» Флорентино Пересу и может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ или Монако. Отмечается, что намерение 32-летнего футболиста связано с обвинениями испанских властей в неуплате налогов на общую сумму €14,7 млн за период с 2011 по 2014 год. Теперь Роналду может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

В конце минувшего года появилось сообщение о том, что один из китайских клубов предлагал за трансфер Криштиану Роналду €300 млн, при этом зарплата Роналду должна была составить более чем €100 млн в год. «Но деньги — это не все. “Реал” — это его жизнь», — прокомментировал тогда предложение китайцев агент футболиста Жорже Мендеш. Ранее аргентинец Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой €37 млн в год, обойдя Роналду.

Криштиану Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча». С 2003 по 2009 год футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого трижды стал чемпионом Англии (2007, 2008, 2009) и выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2008 году. В «Реал» Роналду перешел в 2009 году за €93,4 млн.

В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. 32-летний футболист выступит на Кубке конфедераций в России, который стартует 17 июня.