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16 июня 2017, 13:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Луческу советует Данни принять предложение «Бешикташа»?

Бывший полузащитник «Зенита» Данни получил предложение от «Бешикташа».

Бывший полузащитник Зенита <span class=error>Данни</span> получил предложение от Бешикташа. Увеличить
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По информации Sport Italia, экс-наставник петербуржского клуба Мирча Луческу советует 33-летнему португальцу сделать выбор в пользу стамбульского клуба.

Напомним, что после окончания чемпионата России Луческу был отправлен в отставку с поста главного тренера «Зенита», а у Данни закончился контракт с клубом, который не был продлен. Португалец играл за питерцев с августа 2008 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем Суперкубка России.

Бешикташ
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