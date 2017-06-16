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16 июня 2017, 13:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Шанхай Шэньхуа» ведет переговоры с Насри

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Китае.

Полузащитник Манчестер Сити <span class=error>Самир</span> <span class=error>Насри</span> может продолжить карьеру в Китае. Увеличить
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Как сообщает Foot Mercato, «Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить 29-летнего француза. Главный тренер китайской команды Густаво Пойет заинтересован в приглашении игрока, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Севилью».

На счету Насри 31 матч за испанскую команду во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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