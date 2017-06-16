«Шанхай Шэньхуа» ведет переговоры с Насри
Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Китае.
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Как сообщает Foot Mercato, «Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить 29-летнего француза. Главный тренер китайской команды Густаво Пойет заинтересован в приглашении игрока, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Севилью».
На счету Насри 31 матч за испанскую команду во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
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