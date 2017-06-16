СМИ: «Челси» спокойно относится к слухам об уходе Конте

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По информации Sky Sports, сообщения о возможном уходе итальянца из клуба не является достоверными. Руководство клуба спокойно относится к спекуляциям в СМИ и не видит поводов для беспокойства.

Сегодня утром появилась информация, что итальянский специалист уйдет из «Челси», так как руководство считает нецелесообразным тратить 90 миллионов евро на приобретение Ромелу Лукаку.

Напомним, что «Челси» по итогам сезона стал чемпионом Англии. Для Конте это был дебютный сезон в качестве наставника «синих». Контракт итальянца с клубом рассчитан до конца июня 2019 года.