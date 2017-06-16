«Акжайык» оценили в 2,4 миллиона тенге и снова выставили на торги
Уральский футбольный клуб «Акжайык» оценили в 2,4 млн тенге и снова выставили на торги. Клуб в 2015 году уже был выдвинут на торги, однако желающих его купить не нашлось, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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Как рассказали в управлении физической культуры и спорта ЗКО, на сегодняшний день оценка клуба производилась областным управлением финансов.
— Первые торги объявлены, оценка клуба уже завершена и составила 2,4 млн тенге. На продажу выставлена команда и футбольный центр, а сам стадион, здание, спецтехника и транспорт для сохранения, будут переданы государству, — отметили в облспорте.
В управлении пояснили, что в 2015 году, клуб был выставлен на торги, однако сделка не состоялась. Покупателям необходимо было внести 15% от стоимости гарантийного взноса для подтверждения своего участия в тендере. Тогда участников не нашлось.
Стоит отметить, что руководство облспорта рассчитывает после продаже клуба сохранить детскую спортивную школу «Акжайык» и создать условия для продолжения занятий.
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