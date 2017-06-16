В «Реале» пытаются убедить Роналду изменить решение об уходе из клуба

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Газета подтверждает информацию португальского издания A Bola, что Роналду сказал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу о своём твёрдом намерении покинуть стан «сливочных». Желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. В испанском гранде надеются, что действия клуба и время сыграют свою роль, и игрок будет радовать своей игрой болельщиков «Реала». Одновременно в «Реале» не хотят удерживать в команде кого бы то ни было против его воли. Если же дело дойдёт до того, чтобы выставить игрока на трансфер, то сумму отступных определит клуб, а не сам футболист. Она может составить около € 400 млн.

Источник также сообщает, что в случае ухода Роналду из «Реала» следующим местом его назначения могут быть «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.