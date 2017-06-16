Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30093588/
16 июня 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Реале» пытаются убедить Роналду изменить решение об уходе из клуба

Руководство мадридского «Реала» прилагает все усилия к тому, чтобы убедить нападающего Криштиану Роналду не думать о смене клубной прописки, сообщает Marca.

Руководство мадридского Реала прилагает все усилия к тому чтобы убедить нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> не думать о смене клубной прописки сообщает Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Газета подтверждает информацию португальского издания A Bola, что Роналду сказал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу о своём твёрдом намерении покинуть стан «сливочных». Желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. В испанском гранде надеются, что действия клуба и время сыграют свою роль, и игрок будет радовать своей игрой болельщиков «Реала». Одновременно в «Реале» не хотят удерживать в команде кого бы то ни было против его воли. Если же дело дойдёт до того, чтобы выставить игрока на трансфер, то сумму отступных определит клуб, а не сам футболист. Она может составить около € 400 млн.

Источник также сообщает, что в случае ухода Роналду из «Реала» следующим местом его назначения могут быть «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?