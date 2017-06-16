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О КАРЬЕРЕ ИГРОКА И ВЫСТУПЛЕНИЯХ В «МАЙНЦЕ»

— Мой игроцкий талант был на уровне пятого дивизиона, а мозг — на уровне бундеслиги. В результате я сделал карьеру во втором дивизионе.

— Порой, когда я еще играл в «Майнце», на нас приходило по 800 болельщиков в какую-нибудь дождливую субботу. Если бы мы умерли, то никто бы и не заметил. И не пришел бы к нам на похороны.

О ВЕРЕ

— Вера ведет меня по жизни. Это мой рычаг воздействия, мой путеводитель. Для меня это понятие бесконечно важно. Церковь? Есть места, которые можно назвать уютными для тебя. Места, куда приходишь и встречаешься с правильными людьми.

О ВЕНГЕРЕ, МОУРИНЬЮ И ФЕРГЮСОНЕ

— Венгер любит, чтобы его команда владела мячом, играла в пас. Словом, любит футбол. Это как игра оркестра, но это композиция без слов. Я же люблю хэви металл.

— Когда я работал в Германии, мы обменивались кое-какими сообщениями иногда. Я уважаю его за все, что он сделал. Если ты не журналист и не арбитр, то Моуринью для тебя хороший человек.

— Для меня было большой честью поговорить с Фергюсоном. Его очень приятно было послушать, но мне понадобились минут 10, чтобы понять его. Возможно, он лучший тренер в истории, Джон Леннон от футбола.

— Жозе Моуринью сказал, что он — Особенный, Special One? А я — Нормальный, Normal One.

О «БАВАРИИ»

— «Бавария» хочет быть успешной на протяжении десятилетий, как «Барселона». Это возможно, когда у вас есть деньги, которые увеличивают ваши шансы на успех, но не дают стопроцентной гарантии. Мы не супермаркет, но они хотят наших игроков, зная, что мы не можем платить им так много. Как будто это фильм о Джеймсе Бонде, только мюнхенцы играют роль злодея.

ПРО ФУТБОЛ И ОПЫТ

— Футбол — игра, и играть нужно от сердца, а не от головы.

— Опыт — это та вещь, которую нельзя купить, о ней лучше даже не говорить, ее лучше просто использовать. Но если ты используешь опыт не так, как нужно, — опыт становится полным дерьмом. Если ты готовишься к матчу с мыслью о достижении результата, ты проиграешь. Нужно думать о качестве выступления.

О ФУТБОЛИСТАХ И ТРАНСФЕРАХ

— Все футболисты рвутся в большие клубы, в итоге уходят, потом сталкиваются с трудностями и восклицают: «Вот дерьмо, а ведь здесь все по-другому! ».

— Будучи футболистом, я был машиной с железной волей. У любого игрока может быть хороший день, но важно то, как вы ведете себя в плохой. Этим и должен жить спортсмен, он должен бороться. Если я имею дело с игроком, который полон мотивации и концентрации — приму его с распростертыми объятиями. Если нет, конечно, я буду тверд с этим игроком, но только потому, что он не понимает, что значит быть профессионалом. Никогда не подпишу какого-то игрока только потому, что он силен в футболе. Помимо этого мне нужен характер.

— Я не тот тренер, которому нужны Месси и Роналду.

О ТРАВМЕ ВЫБЫВШЕГО НА БОЛЬШОЙ СРОК ХУММЕЛЬСА

— Мы будем его ждать, как хорошая жена ждет мужа, пока тот в тюрьме.

О РАЗГРОМЕ «РЕАЛА»

— Мы, как Робин Гуд. Грабим богатых.

О РАБОТЕ В «ЛИВЕРПУЛЕ» И ПОХВАЛЕ ОТ ДЖЕРРАРДА

— Мне нравится менять ситуацию и помогать, если это возможно. Нам предстоит трудный путь. Не знаю, кого помимо меня рассматривало руководство «Ливерпуля», но думаю, что я — прекрасный выбор.

— Благодарю Джеррарда. Я заплатил ему 100 долларов, чтобы он произнес эти слова.

О ДИЕГУ КОСТЕ

— Если бы я играл против Косты, то мы никогда не стали бы друзьями. Но когда такой игрок есть в вашей команде — это очень хорошо. Он воин. Конте показывает выдающийся результат с «Челси» в этом сезоне, но что бы делала команда без Косты? Он не самый хороший парень на поле, но это не самое главное.

О СКАНДАЛЕ С УЭЙНОМ РУНИ

— Нынешнее поколение — самое профессиональное, причем не только в Англии, а вообще в истории. Все легенды, которых мы любим, напивались до чертиков, курили как ненормальные, и при этом оставались хорошими футболистами. Сейчас уже никто так себя не ведет. Понятия не имею, где там был Руни, но не думаю, что все так серьезно.

ПРО ИДЕЮ ВАН БАСТЕНА ОТМЕНИТЬ ОФСАЙДЫ

— Большая часть команд и так играет против нас без офсайда. А ван Бастен может так придумать свою собственную игру — футболу изменения не нужны.

О КУБКОВОЙ НИЧЬЕЙ С «ПЛИМУТОМ»

— Теперь мы едем в Плимут. Я буду там впервые. Не знаю, сколько людей там живет, однако мне показалось, что каждый житель этого города стоял в маленькой штрафной площади.

О БУДУЩЕМ СЕЗОНЕ

— Я очень оптимистично смотрю на наше будущее. И это не потому, что я псих. Просто я знаю настоящий потенциал команды и вижу желание игроков прибавлять. У нас есть характер, и я говорю не только про футболистов.